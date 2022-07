EA e Marvel: oltre al rumoreggiato Black Panther ci sarebbe anche un altro videogioco in sviluppo

Electronic Arts starebbe collaborando con Marvel Games per creare diversi progetti legati al marchio. Negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli relativi a un gioco di Black Panther che sarebbe in fase di sviluppo presso un nuovo studio di EA. Sebbene questo titolo sia ancora nelle primissime fasi di creazione, si presume che non sia l'unico gioco associato alla Marvel su cui EA sta lavorando.

Secondo Jeff Grubb di Giant Bomb, EA sta lavorando a un altro gioco legato a Marvel che non coinvolge Black Panther. Grubb è stato colui che ha rivelato i dettagli di questo gioco open-world su Black Panther e ha aggiunto di aver sentito che anche un altro progetto simile è in fase di realizzazione presso EA. Tuttavia, non ha aggiunto nulla di specifico sul gioco, come il personaggio, la squadra di supereroi o il genere.

Grubb ritiene che EA abbia probabilmente concluso con Marvel un accordo simile a quello stipulato in precedenza da Square Enix. Nella sua collaborazione con Marvel Games, Square ha pubblicato titoli come Marvel's Guardians of the Galaxy e Marvel's Avengers. Dopo queste uscite, però, Square ha finito per vendere entrambi gli studi che hanno realizzato i giochi, il che significa che il publisher giapponese ha probabilmente smesso di lavorare con Marvel per il momento.

Vale anche la pena notare che nell'ultimo mese sono state diffuse notizie simili che hanno suggerito un'ulteriore collaborazione tra Marvel ed EA. Una di queste notizie ha persino suggerito che EA potrebbe lavorare a un gioco di combattimento ambientato nell'universo Marvel. Anche se ovviamente non c'è alcuna garanzia che un progetto del genere si realizzi, Marvel ha sicuramente una lunga storia nella scena dei giochi di combattimento, il che renderebbe plausibile un ritorno a questo genere.

Fonte: Comicbook.