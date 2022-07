EA sta rimuovendo i BioWare Points: i DLC single-player di Mass Effect e Dragon Age gratis su Origin

Electronic Arts è nota per le sue controverse pratiche di monetizzazione, una delle quali è incentrata sui BioWare Points. Questi venivano utilizzati per l'acquisto di contenuti scaricabili per i titoli Mass Effect e Dragon Age su Origin, un'operazione abbastanza semplice. Tuttavia, per acquistare lo stesso contenuto scaricabile era necessario acquistare più pacchetti da 800 punti, con il risultato di avere numerosi punti in eccesso.

Sembra però che i BioWare Points stiano per essere ritirati. Un utente Reddit ha pubblicato un'e-mail del publisher in cui si afferma che i BioWare Points non saranno più disponibili su Origin a partire dall'11 ottobre. Di conseguenza, i DLC per Dragon Age: Origins, Dragon Age 2, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 sono ora disponibili gratuitamente. Questo non vale per i pacchetti multigiocatore di Mass Effect 3.

Chi ha ancora dei punti può usarli per acquistare i pacchetti multigiocatore in Mass Effect 3. Tuttavia, dopo l'11 ottobre, i pacchetti dovranno essere acquistati con Crediti. E sì, chi ha già acquistato contenuti con BioWare Points potrà ancora accedervi.

Anche se tecnicamente non si tratta di un annuncio ufficiale, Gamingbolt conferma che i DLC a pagamento per giocatore singolo di Mass Effect 3 possono ora essere richiesti gratuitamente. Lo stesso vale per Mass Effect 2.

Fonte: Gamingbolt.