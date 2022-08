EA starebbe sviluppando un altro titolo Marvel single-player con protagonista Iron Man

Mentre la scorsa settimana si vociferava dello sviluppo di un titolo open-world per giocatore singolo dedicato a Black Panther da parte di Electronic Arts, sembra che il publisher abbia in cantiere un altro titolo Marvel.

Jeff Grubb di Giant Bomb ha rivelato la notizia durante un recente streaming Twitch di Game Mess Mornings, sottolineando che si tratta di un titolo single-player.

Non sono stati forniti altri dettagli, ma l'insider Tom Henderson ha sentito alcune altre voci che parlano di Iron Man. Dato che non è ancora emerso nulla di concreto, ha consigliato di collocare la notizia nella categoria "rumor" per il momento.

Un titolo di Iron Man in realtà non sarebbe così sorprendente. Camouflaj e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato Marvel's Iron Man VR nel giugno 2020 per PlayStation VR. Si trattava di uno sparatutto in prima persona in cui i giocatori potevano volare utilizzando l'armatura di Tony Stark e far saltare in aria i nemici. Nonostante l'accoglienza mista da parte della critica, il titolo ha dimostrato come un gioco per giocatore singolo basato sui fumetti di Iron Man possa funzionare.

Rumor: EA is working on another single player Marvel game in addition to Black Panther.https://t.co/NvETqZPul0 pic.twitter.com/qPHn81nyMA — Okami Games (@Okami13_) August 3, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

I've heard a few rumors that it's Iron Man but I never had anything concrete to fully report on.



Put this heavily under the "rumor" category for now and if I hear/see more information that's concrete I'll report on it properly. Just thought it was worth mentioning. https://t.co/MF3ddG04yR — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 3, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Naturalmente, come ha notato Henderson, si tratta solo di voci. Non è ancora chiaro a che punto sia lo sviluppo di questo possibile nuovo gioco Marvel.

Fonte: Gamingbolt.