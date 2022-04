Earthblade, il nuovo titolo dei creatori di Celeste punta al lancio nel 2023

Gli sviluppatori di Celeste sono al lavoro su un nuovo gioco chiamato Earthblade. Recentemente, la co-fondatrice dello studio Maddy Thorson ha pubblicato un nuovo post sul blog ufficiale, offrendo ai lettori una breve panoramica del processo di sviluppo di Earthblade.

Adesso, Earthblade è entrato in fase di playtest. Ciò è molto importante per il processo di sviluppo: "Attualmente stiamo programmando un playstest per la fine di ogni mese, facendolo provare ai nostri amici che non lo conoscono ancora", scrive Thorson, aggiungendo che il team di sviluppo spera di finalizzare la maggior parte dei contenuti effettivi del gioco quest'anno, prima di lavorare sugli ultimi ritocchi.

Con questo in mente il team di sviluppo spera di poter lanciare il gioco nel 2023. Anche se per adesso l'obiettivo principale è focalizzarsi sulla creazione del gioco, Extremely OK Games potrebbe decide in un prossimo futuro di tenere una open beta dove i giocatori possono partecipare.

oh hi, today I offer you:



🤲 Earthblade update!! 🤲



thx, byehttps://t.co/QiHH9ySt8X pic.twitter.com/BxC0Ob0ZZj — Extremely OK Games (@exok_games) April 13, 2022

Per ora quindi, questi sono tutti i dettagli che Thorson ed il suo studio di sviluppo possono svelare. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in futuro.

Fonte: GamesRadar