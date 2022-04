Epic Games investe in Aquiris, lo studio dietro Horizon Chase Turbo

Con la sua valutazione ormai superiore ai 30 miliardi di dollari, l'azienda di Tim Sweeney non ha dimenticato i piccoli studi e ha deciso di investire in Aquiris. Fondato nel 2007, questo team di 180 persone ha firmato con Epic Games. Aquiris è il team famoso per aver sviluppato Horizon Chase Turbo, ma è anche noto per gli abbonati Apple Arcade per il suo titolo creativo Wonderbox: The Adventure Maker.

Oltre a questo supporto finanziario, il cui importo non è stato annunciato, Epic Games Publishing supporterà la pubblicazione dei prossimi giochi Aquiris con la prospettiva di un rilascio multipiattaforma come tutti i giochi dell'etichetta.

“Siamo entusiasti di collaborare con Epic Games. È una forte approvazione di ciò che Aquiris ha costruito finora e non vediamo l'ora di mostrare al mondo su cosa stiamo lavorando insieme. Il potere editoriale di Epic e la stretta collaborazione con noi su tecnologia, business intelligence e sviluppo prodotto ci aiuteranno a migliorare la qualità e la portata dei nostri titoli" ha dichiarato Mauricio Longoni, CEO di Aquiris.

"Aquiris non solo ha un occhio attento per le esperienze di gioco di qualità, ma ha dimostrato grandi capacità artistiche e tecniche con l'utilizzo di Unreal Engine nei suoi prodotti. Siamo onorati di avere questa opportunità per rafforzare il nostro rapporto con uno dei primi studi nella scena di sviluppo in crescita e importante dell'America Latina" ha dichiarato Hector Sanchez, che guida il settore editoriale di terze parti di Epic Games.

Attualmente il team sarebbe al lavoro su più progetti non ancora annunciati con l'obiettivo di lanciarli su più piattaforme.

Fonte: Nintendo Life