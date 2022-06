Ereban: Shadow Legacy è un interessante action stealth tra robot e magia

Anche gli indie hanno spazio nel frenetico Xbox + Bethesda Showcase, con il primo lavoro di Baby Robot Games, nuovo team indipendente che quest'oggi presenta Ereban: Shadow Legacy, un action stealth con elementi platform. Ambientato in un mondo controllato da intelligenze artificiali, si dovrà sopravvivere e indagare sul passato della specie della protagonista.

"Lo sviluppatore indipendente Baby Robot Games e il publisher Raw Fury sono orgogliosi di rivelare il loro gioco di debutto, Ereban: Shadow Legacy, un frenetico gioco platform stealth in cui diventi Ayana, l'ultima discendente di una razza dimenticata. Sfrutta i poteri mistici dell'ombra, i gadget high-tech ed evita o uccidi per scoprire la verità sul tuo passato e la chiave per salvare un universo morente e moralmente grigio."