PlayStation sempre più esclusive su PC? Sony assume una figura per gestirne l'uscita

Sony sta tenendo sempre più in considerazione il mercato PC, e se non altro l'ottimo successo riscontrato dai porting di Horizon Zero Dawn e God of War, e un altrettanto ottimo interesse dell'utenza verso il venturo port di Uncharted 4 e relativa espansione dimostrano che la strategia commerciale nutre rosee aspettative.

Da un annuncio di lavoro pubblicato recentemente, Sony sta assumendo un Senior Director for PC Planning and Strategy, il cui ruolo sarà quello di provvedere a stilare un piano per il commercio e la vendita delle produzioni Playstation su PC, espandendo dove possibile la crescita commerciale e identificare i futuri settori e le partnership per assolvere a tale scopo.

Inoltre, avrà anche il compito di mettersi in contatto con Valve e Epic per assicurare la comunicazione e la crescita sui rispettivi negozi digitali, Steam e Epic Games Store, identificando al contempo opportunità di vendita e promozionali tramite l'analisi di dati raccolti.

Sappiamo che Sony è bendisposta a portare verosimilmente tutte le sue esclusive su PC, prima o poi, dunque per ragioni di marketing è importante avere una figura che sappia come pianificare e portare a termine questo compito. In bocca al lupo se manderete la candidatura!

Dopo Uncharted 4, quale pensate sarà la prossima esclusiva ad arrivare asu Steam e EGS? Il pool da cui attingere è ancora molto ampio…

Fonte: Annuncio