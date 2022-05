Everywhere sarà un 'Ready Player One nella vita reale'. Nuovi dettagli sul titolo del creatore di GTA

Un documento per gli investitori ha rivelato informazioni su Everywhere, il nuovo gioco open world del produttore di GTA Leslie Benzies.

Come notato da Roberto Serrano e dall'account Twitter Everywhere Network, Galaxy Interactive ha una presentazione sul suo sito Web in cui descrive in dettaglio alcune delle società in cui ha investito.

Ciò include Build a Rocket Boy, il nuovo studio dell'ex presidente di Rockstar North Leslie Benzies.

Anche se il documento non nomina Everywhere, fornisce alcune informazioni su ciò su cui ha lavorato il team di Benzies.

Il report descrive il progetto come un "Ready Player One nella vita reale", riferendosi al libro e al film, anche se non è chiaro il vero significato di quanto emerso.

Si tratta di un "gioco AAA open world con un'esperienza multiplayer che incorpora una narrativa epica in più capitoli, con contenuti generati dagli utenti attraverso un "virtual sandbox" in cui i giocatori possono creare i propri mondi e profonde integrazioni sociali".

Questa è l'informazione più dettagliata finora su un gioco che continua a essere avvolto nel mistero nonostante sia potenzialmente in sviluppo da diversi anni.

L'unica altra informazione sul gioco è un breve teaser sul sito ufficiale, che recita: "Nel prossimo futuro, la tecnologia ha portato l'umanità sull'orlo di un cambiamento mutevole del mondo".

“Ci sono quelli che vogliono usare questa tecnologia a vantaggio solo di se stessi, e quelli che vogliono usarla per aiutare tutta l'umanità".

Benzies, che è stata una delle figure più influenti dietro la serie GTA, ha lasciato Rockstar in circostanze difficili nel 2016 e ha fondato Build a Rocket Boy nel 2017.

Il produttore ha citato in giudizio Take-Two Interactive per $150 milioni di royalty non pagate, sostenendo che la società ha cercato di costringerlo a ritirarsi dopo aver preso un anno sabbatico.

Build a Rocket Boy ha confermato alla fine del 2020 che Everywhere, che in precedenza aveva utilizzato il motore di gioco Lumberyard di Amazon, sarebbe passato a Unreal Engine.

"Siamo estremamente entusiasti di sfruttare questa potente tecnologia per creare nuovi mondi incredibili e stiamo assumendo attivamente in tutte i ruoli a Edimburgo e Budapest", recita una vecchia dichiarazione.

Fonte: VGC.