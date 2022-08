EVO Japan 2023 tornerà e tra i giochi confermati troviamo Street Fighter e Tekken

L'EVO è tornato con successo con un'impostazione live quest'anno, ma sembra che le sorprese non finiscano qui. Anche EVO Japan è pronto per tornare con un evento in presenza e cercherà di farlo il prossimo anno.

"L'Evolution Championship Series (EVO), uno degli eventi più innovativi e leggendari del gaming, ha concluso le sue finali a Las Vegas sorprendendo migliaia di fan presenti alle finali con la notizia che Evo Japan tornerà a Tokyo dal 31 marzo ad aprile 2, 2023. Tokyo Big Sight ospiterà gli storici tornei di picchiaduro, tra cui Guilty Gear -Strive-, The King of Fighters XV, Street Fighter V: Champion Edition e TEKKEN 7. Altri giochi ed eventi saranno annunciati nei prossimi mesi, insieme ai dettagli sull'evento" si legge nel messaggio pubblicato dagli organizzatori.

Il Tokyo Big Sight è uno dei più grandi centri congressi del Giappone, situato nel quartiere Ariake Minami di Tokyo. Le sale espositive sono enormi, il che significa che ci sarà ampio spazio per giocare a qualsiasi gioco di combattimento che sarà presentato.

Evo Japan returns.



Join the global fighting game community in Tokyo March 31-April 2, 2023.



Find out more below.https://t.co/4p6NQhuAwa pic.twitter.com/eu34EYLKEu — EVO (@EVO) August 8, 2022

EVO Japan è stato sospeso negli ultimi due anni a causa della pandemia di COVID-19. Sebbene sia stato annunciato un evento dal vivo per il 2023, il suo stato non è del tutto certo. Il Giappone è stato un paese molto più severo riguardo alla pandemia e in passato non esiterà a bloccare parti del paese se il numero di infezioni dovesse andare fuori controllo.

