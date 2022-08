EXP: War Trauma è l'indie horror che ci fa ripercorrere gli orrori della Seconda Guerra Mondiale

Con la crescente popolarità dei giochi indipendenti negli ultimi anni, abbiamo anche avuto l'opportunità di conoscere il lavoro di molti sviluppatori. E questo è il caso di Cortez Productions che ha lavorato per quattro anni al suo ultimo progetto, EXP: War Trauma, che ha subito diversi cambiamenti con l'aiuto di altri sviluppatori e artisti per arrivare al suo attuale concept.

Già il nome del progetto rende chiare le intenzioni di mischiare i traumi della guerra con una sorta di horror psicologico, quanto basta per interessare la maggior parte dei fan dell'horror. Ma a rendere il gioco ancora più attraente, c'è il fatto che è fortemente ispirato a classici come Resident Evil, Silent Hill e Outlast.

Con il gameplay in prima persona, il giocatore vestirà i panni di Krieger, un soldato molto traumatizzato dalle sue esperienze in trincea. Man mano che si avanza, sarete in grado di svelare enigmi, raccogliere indizi e scoprire di più sulla storia di questo soldato e su cosa lo perseguita davvero. L'intenzione di Cortez è quella di creare una serie dal titolo EXP, in cui ogni gioco esplora un'esperienza diversa, ad esempio questo primo gioco incentrato sulla guerra.

EXP: War Trauma non ha ancora una data di uscita, ma il gioco uscirà presto. Nel frattempo potete scaricare la demo.