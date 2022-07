Fable 4 ha un nuovo story lead direttamente da Dishonored

Fable 4 ha un nuovo capo nella sezione narrativa, ed ha sicuramente un curriculum promettente. Infatti ha una grande e variegata esperienza fra giochi di vario tipo fra i quali Dishonored, Avatar, Guild Wars, Control e anche Littlest Pet Shop.

Anna Megill è entrata a far parte di Playgorund Games nel Febbrario 2021 per lavorare al nuovo Fable 4, secondo quanto riportato dal suo profilo Linkedin e un suo tweet entusiastico. Da questo luglio è andata a capo del settore narrativo del gioco, un ruolo che aveva già ricoperto ai tempi di Control in Remedy.

Some exciting news to end the week. I'm now the Narrative Lead on #Fable. Wooo! 🧚‍♂️💫 (Let's just pretend I did one of those little title-change videos) pic.twitter.com/Ab2DyXhIIa