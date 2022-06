Fable e Perfect Dark non saranno presenti all'Xbox & Bethesda Showcase per Jeff Grubb

Xbox & Bethesda Showcase è forse l'evento più atteso di giugno, una nuova chiamata alle armi per Microsoft che deve dimostrare come tutte le acquisizioni effettuate abbiano prodotto realmente qualcosa, possibilmente di buono. Ci si aspetta una valanga di reveal e gameplay, tra Hellblade, Forza Motorsport, Starfield e molti altri ma a quanto pare, possiamo scordarci di Fable e Perfect Dark.

Secondo Jeff Grubb infatti, non vedremo nulla di questi due titoli ed è anche piuttosto sicuro. In Microsoft hanno le bocche cucite su entrambi i progetti e non sembrano comparire in nessuna lista dello show. Normalmente Grubb riesce in qualche modo a estrapolare diverse informazioni, regalando leak niente male ma quest'anno, sembra sia tutto molto più complesso.

Evidentemente in Microsoft sanno di non poter sbagliare, soprattutto con due progetti nati con tutte le buone intenzioni ma arenati subito dopo. Fable, prodotto da Playground Games, gli autori dei Forza Horizon, sembra essere in alto mare, proprio perché il team non aveva personale sufficiente per creare un RPG open world.

A questo si è poi aggiunto Perfect Dark, creato da un super team (The Initiative) e perso per strada dopo pochissimo tempo, tanto che è dovuta intervenire Crystal Dynamics per salvare il salvabile. Il non vederli a questo show, non è di certo un buon segno.

