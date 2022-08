Facebook Gaming ha le settimane contate, ecco quando l'app chiuderà

Facebook - ora chiamato Meta - ha annunciato che interromperà il supporto per l'app Facebook Gaming per Android e iOS, la sua piattaforma per lo streaming e i contenuti relativi ai videogiochi. Sarà ufficialmente chiuso il 28 ottobre di quest'anno e da quel momento smetterà di funzionare su tutti i dispositivi.

Nella dichiarazione ufficiale, Facebook insiste sul fatto che la sua intenzione non è quella di chiudere la piattaforma. "Sarete ancora in grado di trovare i vostri giochi, streamer e gruppi quando visitate la scheda Giochi nell'app di Facebook".

Alcuni anni fa, Facebook ha investito notevoli sforzi nel tentativo di potenziare la sua piattaforma di gioco Facebook, stabilendo contratti di esclusività con streamer popolari per attirare il pubblico sulla sua piattaforma per giochi e contenuti live. Nonostante ciò, Facebook Gaming non è mai decollato in termini di popolarità.

Attualmente, l'azienda si concentra principalmente sulle applicazioni di realtà virtuale e sul loro utilizzo nel metaverso. È possibile, per questo motivo, che gli sforzi legati a Facebook Gaming inizino a diminuire.

Fonte: Eurogamer