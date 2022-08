Fear Effect Reinvented torna dopo anni a mostrarsi in un nuovo trailer

Dopo anni di silenzio su un remake annunciato per la prima volta nel 2017 e originariamente previsto per il 2018, Fear Effect Reinvented si mostra in un trailer a sorpresa. Il nuovo video mostra un nuovo stile grafico cel-shaded e promette che il gioco uscirà "prima di quanto pensiate".

Il remake del classico cult per PlayStation del 2000 mira a rimanere fedele al gioco originale, ripensando il gameplay, la grafica e i controlli per un pubblico moderno. I giocatori possono giocare nei panni di tre diversi mercenari, Hana, Glas e Deke, mentre cercano di trovare la figlia scomparsa di un boss della Triade di Hong Kong.

Il gioco è stato originariamente annunciato nel 2017 con un breve teaser e una data di uscita nel 2018, ma è rimasto in silenzio per un lungo periodo. Gli account sui social media del franchise hanno pubblicato aggiornamenti occasionali nel corso degli anni, ma sono rimasti per lo più silenziosi dall'inizio del 2020.

Come possiamo vedere, nuovo trailer mostra parte del gameplay di combattimento, oltre a una nuova grafica un po' più colorata e stilizzata rispetto a quanto mostrato nel teaser originale. Il gioco era originariamente previsto per il lancio su PS4, Xbox One, Switch e PC e non è ancora noto se lo studio punterà anche a una versione per console di nuova generazione.

