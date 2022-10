FIFA 23 conquista immediatamente la vetta del mercato britannico, scavalcando Splatoon 3

Era abbastanza prevedibile che FIFA 23 avrebbe immediatamente conquistato la vetta delle vendite retail in Gran Bretagna, superando per l'occasione Splatoon 3. Dai nuovi dati a disposizione possiamo ricavare anche qualcosa di interessante. Ecco intanto la top 10:

FIFA 23

Splatoon 3

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo Switch Sports

Horizon Forbidden West

Minecraft

GTA 5

Animal Crossing: New Horizons

Leggende Pokémon Arceus

FIFA 23 ha per esempio venduto l'1,6% in più di copie fisiche rispetto l'anno precedente, un numero piccolo a prima vista ma riferito comunque a milioni di copie. Inoltre è interessante perché in un mondo ormai orientato verso il digitale, si tratta di un aumento davvero singolare.

Abbiamo anche le proporzioni di vendita riferite al nuovo calcistico Electronic Arts, con il 41% delle copie vendute su PlayStation 5 (aiutate anche dal bundle) e il 30% su PlayStation 4. Il resto come potete immaginare è destinato a Microsoft, con il 17% su Xbox One e solo il 6% su Series X|S.

