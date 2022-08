Flashback 2 si farà attendere ancora un po': Microids rinvia il titolo al prossimo anno

Flashback 2 era stato annunciato dall'editore Microids durante il Summer Game Fest di quest'anno. Il gioco arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4 e PS5, ma non sarà più disponibile entro la fine dell'anno, essendo appena stato rinviato al 2023.

"Abbiamo importanti novità da condividere oggi riguardo al lancio del videogioco Flashback 2. Innanzitutto, permetteteci di ringraziarvi tutti per la pazienza e il supporto. Il nostro team sta lavorando duramente per offrire un'avventura che soddisfi le aspettative dei giocatori per questo popolare franchise che ci sta a cuore da ormai più di tre decenni" afferma Microids attraverso una dichiarazione su Twitter.

"Originariamente previsto per l'inverno 2022 su console e PC, abbiamo deciso di rimandare l'uscita del gioco al 2023. Una data di lancio più precisa sarà condivisa in un secondo momento. Siamo profondamente grati per la vostra comprensione e speriamo davvero che l'esperienza soddisfi tutti i giocatori di tutto il mondo. Vi terremo aggiornati regolarmente sullo stato di avanzamento dello sviluppo".

Per adesso quindi non ci sono ulteriori dettagli sul gioco: Microids sarà presente alla Gamescom, ma non sappiamo ancora se il gioco sarà presente alla fiera.