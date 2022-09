Forza Horizon festeggia 10 anni con nuovi contenuti per il quinto capitolo e diverse novità

Era il 2012 quando a un certo punto vedemmo un nuovo Forza, molto diverso da quello che conoscevamo, rimenendo piuttosto perplessi. A distanza di 10 anni, Forza Horizon è divenuto un caposaldo dell'industria videoludica, con ogni capitolo miglioratosi ogni anno.

Dieci anni di un franchise cominciano a essere importanti e per l'occasione, oltre a un nuovo trailer dedicato, abbiamo una serie di contenuti speciale per Forza Horizon 5, tra nuove stazioni radio, eventi e una nuova trache narrativa.

Per circa un mese, molti eventi introdotti nel gioco saranno dedicati ai 10 anni del brand, con gare e sfide improntate a una celebrazione e anche nostalgica dei quattro capitoli precedenti. La modalità narrativa invece, in arrivo l'11 ottobre, sviscererà la storia di tutti gli Horizon mentre verranno introdotte anche le Midnight Battles, gare clandestine notturne per portare il tutto nel meandri di Need For Speed.

Effettivamente, i Forza Horizon si sono contraddistinti anche in questo senso, "rubando" un po' il pubblico al brand Electronic Arts nonostante il tuning estetico non particolarmente approfondito. Magari, con Forza Horizon 6, anche questo aspetto verrà migliorato.