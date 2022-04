Future Games Show tornerà quest'estate. Ecco la data dell'evento

GamesRadar ha confermato che il Future Games Show tornerà il 12 giugno e offrirà ai fan nuovissimi trailer ed esclusive dai giochi più emozionanti del 2022 e oltre. Il Future Games Show riaccende lo spirito delle fiere di gioco estive mentre l'E3 si farà attendere fino al 2023.

Future Games Show è uno show multiformato, che riguarda PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivi mobile e PC, che ha raggiunto oltre 180 milioni di spettatori in sei eventi dal suo debutto nel giugno 2020.

Solo la scorsa settimana, il 24 marzo, c'è statp il Future Games Show: Spring Showcase, lo show condotto dalle star di Horizon Forbidden West Ashly Burch e John Macmillan.

L'evento di un'ora ha mostrato oltre 50 giochi in un'ampia varietà di generi, inclusi video inediti per Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Death Stranding Director's Cut per PC e Flintlock: The Siege of Dawn; più otto anteprime mondiali, tra cui The Outbound Ghost, Turbo Golf Racing e LEGO: Bricktales.

Future Games Show è l'evento di punta di GamesRadar, che ha caratterizzato oltre 250 giochi di publisher tra cui Frontier Foundry, Sony, Square Enix, Warner Bros. Games, Team17, Sega, Ubisoft, Devolver e molti altri sviluppatori da tutto il mondo.

L'evento sarà trasmesso in diretta su Twitch, YouTube, Facebook e su tutte le principali piattaforme di streaming e condotto da famosi doppiatori di videogiochi.

Fonte: Gamesradar.