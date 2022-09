GameStop e il caso Wall Street nel film Dumb Money: Paul Dano, Seth Rogen e Sebastian Stan in un cast stellare

Il film su GameStop e il caso Wall Street ha trovato i suoi attori principali, e tra questi ci sono alcuni grandi nomi. Deadline riporta che il film, intitolato Dumb Money, sarà interpretato da Paul Dano, Seth Rogen, Sebastian Stan e Pete Davidson. Il film è basato sul libro di Ben Mezrich, The Antisocial Network.

La regia è affidata a Craig Gillespie (I, Tonya, Crudelia). L'inizio delle riprese è previsto per ottobre. Lo stesso Mezrich ha confermato il cast e la data delle riprese su Twitter.

Come annunciato in precedenza, il film racconta la storia delle azioni di GameStop. Il prezzo delle azioni della società è salito alle stelle nel 2021 a causa di una situazione di short-squeeze, diventando una delle storie più importanti nel mondo della tecnologia e di Wall Street. MGM ha acquistato i diritti del libro di Mezrich e ha annunciato di volerne fare un film.

Gillespie, Rogen e Stan hanno già lavorato insieme nella serie Pam & Tommy.

So excited to announce that our GameStop movie, based on my book The Antisocial Network, begins shooting next month with this amazing cast! Seth Rogan, Paul Dano, Pete Davidson, Sebastian Stan- can you guess who is playing whom???? :) https://t.co/U8LM3CR1oE