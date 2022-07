Gamestop: il marketplace NFT inizia molto male fruttando solo 44.500$ nel giorno di debutto

Non molto tempo fa vi abbiamo raccontato di come Gamestop stesse per entrare nel mondo degli NFT, nel periodo peggiore in cui farlo, visto il crollo in borsa di diverse monete virtuali. La decisione era però già stata presa e oggi possiamo vederne i primi risultati.

Il marketplace di Gamestop dedicato agli NFT conta circa 54.000 articoli, con tiratura molto differente e di cui alcuni sono decisamente unici nel suo genere. Tutto questo ha portato a vendite pari a 1.835 ethereum che tradotti in dollari equivalgono a 1,89 milioni. Niente male si direbbe, ma c'è un "ma" terribilmente grande.

Gamestop ottiene infatti solo il 2,25% di ogni NFT venduto sul suo store, il che significa un guadagno di 44.500$ totale. Per un comune mortale è un cifra decisamente utile ma per una compagnia che vende prodotti per una cifra pari a 16,5 milioni di dollari al giorno (!), qualche migliaio di dollari è totalmente trascurabile.

Tutti questi dati, provenienti dall'attenta analisi di ArsTechnica, porta a una proiezione che renderebbe la vendità degli NFT solo lo 0,27% delle entrate totali di Gamestop. C'è ancora tempo per migliorare ma l'inizio non è rassicurante.

Fonte: ArsTechnica