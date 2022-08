Gamestop, il marketplace NFT distribuisce giochi indie non autorizzati

Gamestop continua a vendere NFT sul suo marketplace nonostante la sequela di errori imbarazzanti in cui si è imbattuta da quando è nata questa iniziativa. Ad esempio, due settimane fa è stata riportata la vendita di un adattamento NFT della famosa foto delle vittime del 11 Settembre che si lanciano dalle Torri Gemelle, e ora Ars Technica Report rivela che il negozio sta vendendo copie non autorizzate di giochi indie in versione NFT.

Un utente di nome Nathan Ello ha rilasciato infatti la NiFTy Arcade Collection sul marketplace, guadagnando 8,4 Etherum (all’incirca 14.000 euro) dall’inizio della vendita. Peccato che l’utente non abbia i permessi per poter cedere due dei giochi presenti nella collezione e come appare certo, gli manca l’autorizzazione anche per gli altri 3 , oltre a non avere i permessi per utilizzare il PICO-8 engine usato nei titoli distribuiti con questa “release”.

Crowded Dungeon Crawler by @bone_volt can also be played on mobile and the IPFS version over on @GameStopNFT is especially great on small screens 👇🏻https://t.co/F0HRo5pO6h pic.twitter.com/GT7DMXiKV2 — NiFTy Arcade (@NiftyArcade) August 4, 2022

Ad oggi, l’account risulta sospeso e la vendita bloccata, ma la stessa natura degli NFT non consente agli autori del gioco di rivalersi su alcuna persona e chi li ha acquistati potrà accedere comunque ai giochi. Nel frattempo Ello si è offerto di ripagare gli sviluppatori e di continuare la vendita in altri marketplaceprevia autorizzazione dei creatori stessi.

Fonte: PCGamer