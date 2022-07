GameStop perde il suo CFO. Previsti vari licenziamenti tra negozi e redazione di Game Informer

Mike Recupero, il Chief Financial Officer di GameStop, ha da poco lasciato l'azienda, anticipando una serie di licenziamenti che avverà tra i negozi della catena e la redazione di Game Informer.

A quanto pare, il noto rivenditore affronterà una nuova ristrutturazione interna e, secondo Stephen Totilo di Axios, ci saranno licenziamenti nei negozi e presso Game Informer.

Il ruolo di Mike Recupero sarà ripreso da Diana Jajeh ma, nel frattempo, le azioni della compagnia sono calate dell'8%.

Nell'email interna di GameStop, la compagnia ha voluto comunque evidenziare la crescita dell'azienda nell'ultimo periodo.

First line of email to team highlights evolving commerce business, launching blockchain group.



Company contextualizes cuts, says it made 600 corp hires since last year.



Says it will invest in store leaders, field employees



CFO Mike Recupero out, replaced by CAO Diana Jajeh