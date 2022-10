Epic Games Store: disponibili i nuovi giochi gratuiti della settimana e annuncio quello della prossima

Epic Games Store ha deciso di aprire le porte dell'inferno, regalando due titoli davvero interessanti, nella classima settimana di regali. Stiamo parlando di Rising Hell e Slain: Back From Hell, titoli che potranno essere riscattati sino alle 16:59 di giovedì 13 ottobre.

Questa la sinossi per Rising Hell, un rogue-lite con elementi platform e colonna sonora heavy gothic metal:

"Combatti orde di demoni assetati di sangue e fuggi dall'inferno mentre sblocchi nuovi personaggi e talenti per portare il caos in un inferno generato casualmente e in costante cambiamento! Dei riff heavy-metal e una follia a pixel ti accompagnerà mentre combatterai per scappare dall'inferno infuocato, affrontando l'antro infestato dagli insetti di Beelzebub e altri gironi infernali con creature, boss e trappole diverse a ogni angolo. Concatenare le combo, le manovre di salto e la costruzione dei talenti saranno la chiave per aiutarti a risalire dalle profondità dell'inferno in questo gioco adrenalinico in stile platform verticale."

Qui invece la sinossi per Slain: Back From Hell:

"Controlli il destino di Bathoryn, un eroe condannato in un mondo gotico che cerca di liberare sei reami maledetti da sei padroni mortali. Deve combattere in questa terra infestata, ricca di raccapriccianti nemici in pixel art, prima di poter ascendere (o discendere) in una fortezza, il tutto mentre sconfigge trappole diaboliche e nemici malvagi. Al centro di ogni dominio Bathoryn affronterà un avversario possente. Se lo sconfiggessi, la missione continuerebbe verso il suo destino inesorabile. Se fallissi, moriresti orribilmente: sbranato dai lupi mannari, disintegrato da mostruosità fluttuanti, ecc."

Il 13 ottobre invece, potrà essere riscattato, sempre gratuitamente ToeJam & Earl: Back in the Groove, un titolo storico che ritorna in salsa moderna dopo più di vent'anni.

