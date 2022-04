God of War si può giocare su Xbox? Tramite GeForce Now sì, ma Sony lo ha bloccato

Il rilascio delle esclusive Sony su PC è sempre molto apprezzato ( tranne in casi eccessivi ), e grazie agli accordi presi con Nvidia, gli abbonati a GeForce Now possono ora giocare a God of War sulla piattaforma di streaming verde.

Potendosi connettere a GeForce Now tramite browser, quindi semplicemente inserendo le proprie credenziali e cominciando immediatamente a giocare in streaming, il servizio può essere adoperato praticamente su qualunque piattaforma che dispone di un browser web, sia essa uno smartphone, un tablet o un'altra console.

Dunque, a conti fatti, si potrebbe giocare a un'esclusiva Sony “su” Xbox, dopo averla acquistata da Steam o Epic Games Store e attivata su GeForce Now... se solo Sony stessa non avesse bloccato questa possibilità: connettendosi a GeForce Now nello specifico da console Xbox, God of War non comparirà fra i giochi disponibili.

Chiaramente la scelta di Sony è stata lineare, pur se ci sarebbe da dire che avendo comprato e attivato il gioco, anche se da PC, si è comunque in possesso di una copia ottenuta legittimamente e tramite il servizio di Nvidia si potrebbe giocare ovunque. Pensate sia una scelta eccessiva o un compromesso necessario?

Fonte: Reddit