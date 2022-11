Google Play Games per PC è disponibile in open beta in alcune regioni

È passato quasi un anno da quando Google ha annunciato Play Games per PC. Anche se ci sono molti modi per far girare i giochi mobile su Windows, un canale ufficiale rimane la migliore opportunità. Nel corso del 2022, abbiamo assistito all'espansione del programma beta in tutto il mondo, con l'aggiunta di nuovi Paesi e la possibilità di iscriversi aperta a qualsiasi giocatore.

Da orà Google Play Games per PC è accessibile in open beta negli Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Indonesia, Filippine, Malesia e Singapore. In precedenza, questo programma era disponibile solo in cinque regioni: Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Australia e Tailandia.

Ad agosto, Google ha abbassato la barriera d'ingresso per tutti coloro che desiderano partecipare al programma. Al momento del lancio, Play Games for PC richiedeva alcune specifiche sorprendentemente potenti, tra cui 8 GB di RAM, 20 GB di spazio di archiviazione SSD, una CPU a 8 core e una GPU "di classe gaming". Fortunatamente, i nuovi giocatori non dovranno sottostare a queste rigide condizioni, poiché le specifiche minime sono state ridotte. Le GPU integrate abbinate a CPU a 4 core sono supportate da Play Games e sono necessari solo 10 GB di spazio di archiviazione libero.

Naturalmente, l'elenco dei giochi supportati continua a essere scarno rispetto agli incalcolabili milioni di titoli presenti su Android. Google afferma che Play Games supporta più di 85 titoli su PC a livello globale, tra cui 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom e Evony: The King's Return. I progressi di gioco si sincronizzano tra i vari dispositivi, quindi se state già giocando a un'applicazione supportata sul vostro telefono, potete riprenderla su Windows.

Fonte: Androidpolice.