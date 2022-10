Gotham Knights, Sonic Frontiers e Valkyrie Elysium avranno il DRM di Denuvo

Gotham Knights, Sonic Frontiers e Valkyrie Elysium arriveranno entro quest'anno e i tre titoli, seppur così diversi, condividono lo stesso destino e la stessa paura per la pirateria. Come da pagine Steam infatti, saranno dotati della tecnologia anti-tamper Denuvo, che tanto ha fatto discutere soprattutto qualche anno fa.

L'utilizzo di Denuvo infatti era sotto osservazione per cali di prestazione dei software ma soprattutto, nonostante sia un ottimo sistema, non è garanzia che non venga bucato. Il compito principale di Denuvo è quello di salvaguardare il gioco nei primi momenti della sua uscita, assicurando le vendite dal day one e nei giorni successivi.

Dunque, a partire dall'21 ottobre, potremmo valutare le prestazioni di Gotham Knights (di cui ancora non sappiamo requisiti minimi e consigliati), per poi proseguire con l'11 novembre con Valkyrie Elysium (disponibile nel frattempo su console), e il 2 dicembre con Sonic Frontiers. Nel caso di prestazioni non adeguate, qualcuno saprebbe dove puntare il dito.

