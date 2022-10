Grid Legend si aggiorna con un nuovo circuito, quattro nuove auto ed espansione narrativa

Grid Legend torna a far parlare di sé con un nuovo DLC, Enduring Spirit, un contenuto incentrato sulle gare di durata, con il nuovo circuto Fuji Speedway e quattro nuove vetture:

Bentley Speed 8

la Bentley Continental GT3

BMW V12 LMR

Autozam AZ-1 Mazdaspeed Kei

Inoltre, peculiarità di questo capitolo è la modalità narrativa Driven to Glory che, come avvenuto per il primo DLC Classic Car-Nage, verrà ulteriormente espansa.

"La nuova modalità invita i giocatori a gareggiare nei panni del personaggio della modalità storia 'Driven to Glory' e della pilota prodigio Lara Carvalho insieme alla temeraria Yume Tanaka nel torneo inaugurale Seneca 'GRID of Legends'. La narrazione si svilupperà nell'arco di otto esperienze ed eventi narrativi a tema. Resistere al caldo, trovare l'equilibrio e l'armonia è la chiave per la vittoria dei giocatori.

Questa modalità accresce l'eccitazione e permette ai giocatori di gareggiare più a lungo e fino a cinque classi contemporaneamente. I quattro nuovi veicoli che si aggiungono all'eclettico roster includono 'mostri' ad alta potenza come la Bentley Speed 8, la Bentley Continental GT3 e la BMW V12 LMR, e l'agile e scattante Autozam AZ-1 Mazdaspeed Kei. Questo pacchetto contiene anche tre nuovi eventi sponsorizzati e una serie di icone, livree e banner da utilizzare nel gioco."

"Le gare di endurance sono uno dei format motoristici più impegnativi e imprevedibili e richiedono che il pilota sia in sintonia con l'auto", ha dichiarato Paul Lovell, Senior Games Designer di Codemasters. "Siamo entusiasti di dare vita a questo aspetto nel nostro nuovo DLC, insieme al leggendario circuito Fuji Speedway. Con rettilinei ad alta velocità e curve strette e tecniche, siamo certi che i giocatori si divertiranno a gareggiare con gli amici e a conquistare la vittoria ai piedi del Monte Fuji."

Il DLC è disponibile per tutte le piattaforme, a partire da oggi.