Grid Legends si prepara a sfrecciare su Xbox Game Pass Ultimate e EA Play

Dalle pagine del sito ufficiale di Xbox apprendiamo che il prossimo mese EA Play aggiungerà Grid Legends nel catalogo dei titoli.

Questo significa che il gioco sarà disponibile anche per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass Ultimate.

"Preparatevi al brivido inebriante del motorsport quando Grid Legends arriverà su EA Play a partire dal 1° settembre!", si legge sul sito di Xbox.

"Allacciate le cinture e saltate a bordo di alcune delle auto più incredibili del mondo per vivere momenti mozzafiato e al limite del possibile. Sia che si giochi da soli o con un massimo di 21 amici, Grid Legends permette ai giocatori di scegliere tra più di 100 veicoli - dalle classiche auto da turismo ai grandi camion, alle monoposto, alle elettriche e alle ibride - che possono essere guidati su 130 percorsi che spaziano da tracciati reali come Brands Hatch e Indianapolis, a circuiti cittadini iconici come Dubai e Londra".

"Con Grid Legends, potrete scoprire nuove innovazioni di gioco come Race Creator, in cui potrete costruire la gara dei vostri sogni, e l'emozionante modalità storia, Driven to Glory, in cui potrete immergervi in un'epica storia di motorsport dei giorni nostri, con i giocatori che competono per il titolo Grid World Series contro le superstar delle corse".

I membri di Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass PC hanno accesso ad EA Play senza costi aggiuntivi con l'iscrizione a Game Pass.

Fonte: Xbox.