Grid Legends si aggiorna con la modalità in stile Destruction Derby e aggiunge la Fordzilla TFZ-P1

Il ritorno di Grid è andato abbastanza bene, con un Legends che ha puntato forte sulla modalità narrativa Driven to Glory e su un'immediatezza nel gameplay che sembra aver accontentato tutti. La direzione dei Grid è ormai quella di essere un racing game di stampo arcade che altro e lo dimostra anche il nuovo DLC, il primo grande aggiornamento per questo titolo.

Grid Legends vede infatti l'introduzione della modalità Car-Nage, una sorta di Destruction Derby che ha valenza anche narrativa e che vedrà protagonista Valentin Manzi, interpretato da Ncuti Gatwa. Questo porta l'introduzione di cinque nuovi veicoli, tra cui un camion dei gelati.

"Classic Car-Nage porta la catartica e affascinante esperienza distruttiva del demolition derby nell'universo di GRID Legends", ha dichiarato Steven Brand, Associate Creative Director di Codemasters. "I nuovi percorsi con incroci e rampe multiple assicurano numerose opportunità di ammucchiarsi, mentre gli obiettivi della modalità storia consentono ai giocatori di elaborare strategie personali per sopravvivere agli eventi. Non vedo l'ora di unirmi alla gente online per provocare un po' di caos!".

Ma non è finita qui. Visto che Grid Legends parteciperà al Goodwood Festival of Speed dal 23 al 26 giugno in collaborazione con il Team Fordzilla, viene introdotta in-game la TFZ-P1, una vettura progettata dal team eSport di Ford.

"Dopo mesi di collaborazione con i giocatori di tutto il mondo, siamo entusiasti di vedere il nostro modello TFZ-P1 debuttare nel celebre e appassionante gioco GRID Legends. Vogliamo che le persone provino l'emozione di guidare una Ford ovunque si trovino e su qualsiasi piattaforma giochino. Spero che i giocatori di tutto il mondo apprezzino la nostra nuova auto da corsa e, per gli appassionati di corse che parteciperanno a Goodwood, potranno addirittura guidarla nel gioco seduti nell'auto vera e propria!", ha dichiarato Boris Ferko, Design Manager, Ford of Europe.

L'aggiornamento è già disponibile su tutte le console (tranne Switch) e PC.