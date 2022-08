Gungrave G.O.R.E. potrebbe arrivare su Xbox Game Pass

Dopo anni di sviluppo, Gungrave G.O.R.E. di Iggymob ha finalmente ricevuto una data di uscita la scorsa settimana alla Gamescom.

Il gioco arriverà su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e PC via Steam il 22 novembre, salvo ritardi dell'ultimo minuto. Tuttavia, il titolo d'azione in terza persona potrebbe anche essere disponibile per Xbox Game Pass al momento del lancio.

L'analista del settore MauroNL su Twitter ha notato un'e-mail promozionale di Xbox, che menziona titoli come High on Life e Pentiment su Xbox Game Pass Ultimate. Anche Gungrave G.O.R.E. figura nell'elenco. Sebbene non sia stato confermato ufficialmente da Microsoft o dal publisher Prime Matter, la sua inclusione potrebbe essere annunciata presto.

Gungrave G.O.R.E. might be coming to Game Pass on release, according to a promotional e-mail from Xbox.



The game is featured among a list of other Game Pass titles like High on Life and Pentiment in an e-mail headlined "check out these favorite games on Xbox Game Pass Ultimate." pic.twitter.com/Y9rLDyPk5w