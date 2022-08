Gungrave G.O.R.E tra budella e sangue annuncia la data di uscita con un trailer alla Gamescom

In tanti stavano aspettando la data di uscita di Gungrave G.O.R.E, il folle shooter che non si risparmia di certo sul sangue. Ebbene ora durante la Gamescom è stata annunciata ufficialmente: il titolo arriverà infatti il 22 novembre.

In Gungrave G.O.R.E, sarete l'antieroe per eccellenza. Impugnate armi brutali, danzate tra i proiettili e annientate orde di nemici in un trionfo di iperviolenza. Vivete una storia di vendetta, amore e lealtà in uno sparatutto d'azione in terza persona che si ispira ai migliori esponenti del game design orientale e occidentale.

Nel ruolo dell'araldo della resurrezione, diventerete una macchina di morte perfetta, annientando senza pietà i vostri nemici. Per Grave, antieroe per eccellenza, l'unica strategia è l'attacco frontale, a un livello di brutalità senza precedenti. Un nuovo trailer sottolinea infatti quanto brutale sarà il gioco.

Lo sparatutto in terza persona incontra le arti marziali corpo a corpo per dare vita a combattimenti che scorrono come una danza. Usate le doppie pistole Cerberus con proiettili infiniti e la Bara Evoluzione trasformabile per scatenare brutali combinazioni di colpi in un trionfo di stile.

Vi ricordiamo ancora una volta la data di uscita di Gungrave G.O.R.E prevista per il 22 novembre su PC e console.

Fonte: Gematsu