Gwent: Rogue Mage è un nuovo gioco deck-building roguelike per giocatore singolo! Ecco quando esce

The Witcher sta per ottenere un gioco deck-building roguelike strutturato attorno a Gwent.

Annunciato oggi tramite IGN, CD Projekt ha presentato Gwent: Rogue Mage (precedentemente noto come Project Golden Nekker). Rogue Mage verrà effettivamente lanciato domani, il 7 luglio, e sarà disponibile per PC, iOS e dispositivi Android per $ 9,99 per l'edizione standard e $ 19,99 per un'edizione premium che include skin di gioco, cosmetici e pacchetti di carte.

Fondamentalmente, Rogue Mage mantiene le meccaniche di base di Gwent che i giocatori hanno imparato ad imparare e ad amare in The Witcher 3, così come il gioco di carte Gwent autonomo. I giocatori inizieranno solo con una dozzina di carte, ma maneggeranno in modo cruciale più mazzi, con ogni mazzo che ruota attorno a un tema specifico.

Mentre esplorerete la mappa del mondo di gioco, accumulerete più carte. Poiché si tratta di un gioco roguelite, morirete molte volte in tutto il mondo per mano di avversari Gwent, ma in ogni battaglia guadagnerete XP, che possono quindi essere presi e utilizzati per potenziare le carte.

Fonte: IGN