Halo la serie TV ha finalmente il suo spietato Honest Trailer che più onesto non si può

Ci siamo abituati troppo bene con Arcane e ci siamo adagiati con Detective Pikachu e i film di Sonic, mettendoci nel mezzo anche Castlevania. In attesa di scoprire cosa ne sarà della serie dedicata a The Last of Us, prodotta da HBO, abbiamo passato qualche serata con Halo e la sua strana voglia di raccontare per forza qualcosa di nuovo.

Niente di male, altro media altre regole, ma il pacchetto finale non riesce a restituire nulla dell'iconografia di Master Chief e soprattutto di un contesto ben più complesso di quanto appaia nella serie. È comunque la prima stagione è c'è tempo per correggere il tiro ma nel frattempo, possiamo goderci il nuovo Honest Trailer che mette in risalto tutte le criticità del prodotto, scherzandoci su.

L'idiosincrasia di John verso il casco, storyline inconcludenti, i ruoli poco e mal sfruttati di Makee e Kwan Ha, e molto altro sono passati al vaglio del video, puntando su una sceneggiatura piuttosto scialba e banale in fin dei conti, forse con l'obiettivi di aumentare il bacino di utenza. Forse non ne è valsa la pena.