Haven Studios di Jade Raymond e l'esclusiva PS5 in cantiere: 'ci giochiamo tutti i giorni'

Jade Raymond, capo di Haven Studios, ha affermato che il gioco di debutto dello sviluppatore sotto l'ala di Sony sarà "qualcosa di innovativo con cui le persone saranno entusiaste di giocare". Come parte integrante dei PlayStation Studios, il team è riuscito così a realizzare le proprie ambizioni. Ora attraverso una breve intervista fatta da Sony veniamo a conoscenza di altri dettagli.

Secondo quanto riportato da Raymond, i dipendenti che compongono lo studio sono in grado di giocare "tutti i giorni" a questa nuova IP per PS5. Raymond sottolinea che il team ha reclutato "ingegneri cloud eccezionali" poiché gran parte del lavoro remoto inserito in questa nuovo IP utilizza il cloud. Oltre a questo è stato annunciato che il gioco è sviluppato in Unreal Engine 5.

"Sono felice di condividere che il gioco è molto divertente! Giochiamo ogni giorno e questo ci ispira a spingerci oltre. Il nostro progetto attuale sarà il primo gioco di Haven e la nostra prima nuova IP per PlayStation", ha spiegato Raymond. "Vogliamo offrire il miglior gioco possibile. L'asticella è alta, ma abbiamo una grande squadra e crediamo di poter creare qualcosa di innovativo che le persone saranno entusiaste di giocare".

Per adesso tutto quello che sappiamo sul gioco è questo: non ci resta che attendere ulteriori dettagli dallo studio di sviluppo.

