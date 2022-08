Helldivers 2 potrebbe essere realtà, Arrowhead Game Studio semina indizi

Helldivers, lo sparatutto di Arrowhead Game Studio, è disponibile da diverso tempo ormai, ed i suoi fan hanno richiesto un diretto sequel. Lo studio non si è mai pronunciato su questo nuovo capitolo...almeno fino ad oggi.

Attraverso un video TikTok pubblicato recentemente sull'account Twitter dello studio, la social media manager ha mostrato un piccolo scorcio della sua giornata lavorativa. Ma la cosa più interessante del video è che sullo schermo del desktop che si vede prima dell'apertura del browser, possiamo notare una cartella dove in maiuscolo si legge "SECRET ARROWHEAD GAME PROJECT".

Questa cartella conferma che il team sta lavorando in effetti a qualcosa di nuovo e che questo potrebbe essere proprio il sequel di Helldivers. Ma perché i fan sono così sicuri che il nuovo gioco sia appunto Helldivers 2? Semplicemente perché il gioco è comparso all'interno del gigantesco leak di Nvidia GeForce: come sappiamo, nonostante la società abbia dichiarato che molti dei titoli erano solo 'ipotetici', molti di questi sono risultati poi essere veri.

