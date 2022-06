Hideo Kojima stava per realizzare un gioco simile alla serie TV The Boys

Hideo Kojima è noto in tutto il mondo per essere uno dei nomi più iconici dell'industria videoludica e per aver lavorato nel corso degli anni a numerose opere, da Metal Gear Solid alle sue IP originali. Negli ultimi tempi, lui e la sua società Kojima Productions, sono stati impegnati in una serie di giochi e altri progetti, come quello in collaborazione con Xbox. Oltre a essere un famoso designer di giochi, Kojima è anche molto attivo sui social media, condividendo i suoi pensieri su vari show mainstream, come la serie Amazon Prime The Boys.

The Boys è uscito originariamente nel 2019 e ha accumulato un grande seguito negli anni successivi alla sua prima messa in onda.

Kojima ha condiviso una breve recensione della serie su Twitter, dove ha fatto notare che inizialmente aveva abbandonato la serie dopo aver visto i primi tre episodi della prima stagione. Alla fine ha deciso di guardare il resto di The Boys. Più precisamente, stava guardando gli episodi della serie usciti nel periodo in cui stava iniziando a lavorare a un progetto che voleva realizzare da tempo, ma che aveva finito per accantonare a causa di una premessa simile.

Secondo Kojima, si trattava di un gioco con una dinamica di coppia uomo/donna, in cui i giocatori dovevano fare parte di una squadra speciale di detective. Questa squadra si doveva scontrare con una serie di supereroi leggendari e avere come protagonista Mads Mikkelsen. Le somiglianze tra The Boys e questo concept sono piuttosto evidenti, anche se il director fa notare che avrebbe avuto un'ambientazione diversa.

and put it on hold because the concept was similar (different settings and tricks). A buddy (male/female) thing with a special detective squad facing off against legendary heroes behind the scenes. I was thinking of Mads as the lead. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2022

Well, what I had planned stayed in my mind only, so I didn't incur any cost for labor, material, research, or anything like that. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2022

Tuttavia, Kojima non è andato avanti con questo progetto, facendolo rimanere solamente un'idea nella sua mente.

The Boys è attualmente disponibile in streaming su Amazon Prime.

