Hideo Kojima mostra "How Come?" dopo i "Who" e "Where" del suo nuovo e misterioso progetto

Hideo Kojima continua a solleticare la fantasia dei fan con un nuovo teaser riferito al suo nuovo lavoro. Come sappiamo infatti, il director ha mostrato via via diverse immagini sino a rivelare due delle attrici protagoniste di questo misterioso titolo.

Elle Fanning e Shioli Kutsuna sono finora i volti mostrati da Kojima Production ed è molto probabilme che la dicitura "How Come?" mostri qualcun altro. Voci di corridoio vorrebbero la presentazione anche di Margaret Qualley, attrice presente in Death Stranding come Mama e nel leakato Overdose che a conti fatti, potrebbe anche essere ciò di cui stiamo parlando.

WHO AM I ?→Elle

WHERE AM I ?→Shioli

HOW COME ?→???? pic.twitter.com/0P0zLP72BX — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 2, 2022

Dopo "Chi" e "Dove" ci viene posta la domanda "Come Mai?", in un modo che comincia a ricordare anche i poster di presentazione del film Nope del regista Jordan Peele, guardacaso, incontrato da Kojima proprio pochi giorni fa. Nel frattempo, il papà di Metal Gear ha rilasciato dichiarazioni abbastanza altisonanti, inteervistato dal The Guardian:

"Se questo avrà successo, cambierà le cose, non solo nell'industria dei giochi, ma anche nell'industria cinematografica".

Insomma, si vola sempre basso ma del resto, fa parte del personaggio. Non vediamo l'ora di scoprire chi si cela dietro il nuovo poster.

Fonte: The Gamer