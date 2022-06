High on Life è un folle action ispirato a Rick & Morty in uscita già quest'anno!

Xbox + Bethesda Showcase a un certo punto ha visto l'arrivo di High on Life, titolo chiaramente ispirato a Rick & Morty. Il folle mondo con pistole parlanti arriva direttamente dal creatore della serie Justin Roiland e arriverà a ottobre di quest'anno.

"Dalla mente di Justin Roiland (Rick and Morty, Solar Opposites) arriva High On Life. L'umanità è minacciata da un cartello alieno che vuole usarli come droga. Sta a te salvare e collaborare con pistole parlanti carismatiche, sconfiggere Garmantuous e la sua banda e salvare il mondo!"