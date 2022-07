Hohokum, sviluppato da Santa Monica Studio, arriva su PC dopo otto anni, annunciato all'Annapurna Showcase

All'Annapurna Showcase, un po' a sorpresa, è stato annunciato e immediatamente rilasciato su PC tramite Steam, Hohokum, un titolo estremamemnte interessante sviluppato da Honeyslug ma soprattutto da Santa Monica Studio.

Uscito su PlayStation Vita, PlayStation 3 e PlayStation 4, Hohokum permette di controllare Long Mover, essere filiforme con l'obiettivo di raccogliere gli occhi nascosti per tutta la mappa. Questa la sinossi:

"Assumi i panni di un curioso essere volante simile a un aquilone e parti verso mondi colorati e bizzarri che aspettano solo di essere scoperti. Interagisci con personaggi e ambienti per scoprirne i segreti, oppure vaga come preferisci e lasciati sorprendere da ciò che trovi. Anche se ci sono obiettivi e attività, in fondo Hohokum è un parco giochi: un luogo in cui vagare e perdersi."