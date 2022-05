Homebody è il nuovo horror psicologico dagli autori di Dream Daddy

Dopo il sorprendente Dream Daddy del 2017, Rogue Games e Game Grumps hanno ripreso a collaborare per creare qualcosa di completamente diverso, un horror di stampo psicologico di nome Homebody.

Il titolo, come da trailer, sembra chiaramente prendere ispirazione dai film slasher degli anni '80, in cui la protagonista, Emily, rimane intrappolata in una casa ricca di misteriosi enigmi, dialoghi a scelta multiplay e una bella dose di paranormale.

Interessante sembra l'aver creato un'IA in grado di rendere unica ogni partita intrapresa anche se non abbiamo ulteriori dettagli a riguardo. Homebody arriverà su console e PC, sia Steam sia Epic Games Store. Probabilmente, ulteriori dettagli arriveranno attraverso il Summer Game Fest o l'evento Xbox del 12 giugno. Vi lasciamo con il trailer di presentazione.

"Emily e i suoi compagni di college si sono riuniti in una remota casa in affitto per assistere alla pioggia di meteoriti delle Perseidi. Cercano di riaccendere i legami che avevano una volta, ma le persistenti ferite emotive e le ansie sociali lasciano Emily più sola che mai. Quando la corrente si interrompe improvvisamente, è quasi un sollievo. Ma sotto la copertura dell'oscurità, un misterioso assassino li fa fuori uno per uno. Se Emily non riesce a trovare una via d'uscita, sarà intrappolata in questo incubo per sempre."

Fonte: Polygon