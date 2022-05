Horizon Forbidden West risale al terzo posto nella classifica UK ma a dominare è Nintendo Switch Sports

Nintendo Switch Sports rimane alla posizione numero 1 per la seconda settimana consecutiva nel Regno Unito, nonostante un leggero calo del 32% delle vendite in scatola settimana dopo settimana.

Tiene a bada Lego Star Wars: The Skywalker Saga, che è ancora alla posizione numero 2 nonostante un calo delle vendite del 24%.

È stata un'altra buona settimana per le scorte PS5 e, di conseguenza, Horizon Forbidden West è tornato tra i primi tre dopo un aumento delle vendite del 108% settimana dopo settimana.

L'unica nuova uscita nelle classifiche è il lancio in scatola dell'esclusiva PlayStation Sifu, che debutta alla posizione numero 9. L'81% delle vendite è avvenuto su PS5, mentre il resto su PS4.

Ci sono state prestazioni buone per i giochi Switch la scorsa settimana. Mario Kart 8: Deluxe è alla posizione numero 4 dopo un aumento delle vendite del 3%, mentre Kirby and the Forgotten Land è tornato alla numero 5 dopo un aumento delle vendite del 19%.

Ecco la top 10:

Nintendo Switch Sports Lego Star Wars: The Skywalker Saga Horizon Forbidden West Mario Kart 8: Deluxe Kirby and the Forgotten Land Pokémon Legends: Arceus Elden Ring Grand Theft Auto 5 Sifu Minecraft (Switch)

Fonte: Gamesindustry.biz.