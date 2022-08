Horizon Worlds, deriso il metaverso di Mark Zuckerberg, ma il fondatore di Meta non ci sta

Presentato come un'esperienza VR Web 3.0, il progetto Horizon Worlds è stato pubblicizzato per il visore per realtà virtuale Oculus Quest (ora Meta Quest). Con tutte le innovazioni del web 3.0 che brulicano da tempo su Internet, era ovvio che Meta, la società madre di Facebook, stesse facendo il grande passo.

Horizon Worlds ci invita a scoprire esperienze musicali, spettacoli, sport e altro ancora, il tutto con il nostro Meta Quest 2. Il 16 agosto è stato lanciato in Francia il servizio VR e Mark Zuckerberg ha pubblicato un selfie davanti alla Torre Eiffel e alla Sagrada Familia, per accogliere i giocatori francesi e spagnoli nell'avventura di Horizon Worlds.

Ovviamente, lo screenshot assomiglia più o meno a un'immagine che sarebbe stata presa da un gioco per Playstation 2, con il volto virtuale di Mark che sembra essere congelato e con una serie di texture molto poco dettagliate. Insomma, non proprio un bel biglietto da visita per invogliare ad utilizzare Horizon Worlds.

Non ci è voluto molto perché i social network si scatenassero su questa immagine, riprendendola per creare meme. Sia su Twitter che su TikTok, molti utenti hanno utilizzando l'immagine per prendere in giro il metaverso di Facebook.

Ovviamente Mark Zuckerberg ha reagito direttamente a tutte queste prese in giro e reazioni. Il miliardario si è quindi affrettato a caricare un'immagine più carina per contraddire gli utenti di Internet, dicendo che "la foto era piuttosto elementare" e che non rappresentava le potenzialità grafiche che offre Horizon Worlds.

"Grandi aggiornamenti grafici e avatar arriveranno presto su Horizon Worlds. Inoltre, so che la foto che ho pubblicato questa settimana era piuttosto semplice, è stata scattata solo per celebrare l'arrivo del servizio. La grafica di Horizon Worlds sarà in grado di andare molto oltre, anche con i nostri visori VR, e Horizon Worlds migliorerà ulteriormente". Il creatore invita gli utenti Internet ad approfittare della prossima conferenza Connect (l'incontro annuale di Meta), per vedere questi grandi cambiamenti grafici.

Fonte: Polygon