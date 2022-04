Hypnospace Outlaw, la bizzarra avventura PC riceverà un successore spirituale e uno spin-off

Hypnospace Outlaw è uno dei giochi più strani usciti negli ultimi anni. Per chi non lo conoscesse, il gioco è letteralmente un "simulatore di internet anni 90". Si tratta di un'avventura grafica ambientata in un computer e in un internet vecchio stile, nel quale dovrete risolvere diversi casi criminali e assicurare i colpevoli alla giustizia. Per farlo, avrete a disposizione una gran varietà di siti internet da esplorare e applicazioni da scaricare, utili o meno. Ovviamente, dovrete anche fare attenzione ai malware e agli adware che si annidano in rete.

Ora è stato annunciato un sequel spirituale del gioco, chiamato Dreamsettler, insieme a uno spin-off dall'aspetto particolare chiamato Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer.

In Dreamsettler esplorerete pagine web, sperimenterete l'inizio dei social media, ascolterete ore di musica di generi di realtà alternativa, guarderete tutti i tipi di video folli e in generale esplorerete una versione di Internet degli anni 2000 che sembra familiare ma diversa.

Per quanto riguarda Slayers X è descritto come uno sparatutto creato da Zane Lofton, un personaggio noto in Hypnospace Outlaw come ZANE_ROCKS_14. Qui di seguito potete visionare i due trailer.

Per adesso non c'è ancora una data di uscita specifica, ma entrambi i giochi usciranno quest'anno. Se avete giocato e apprezzato Hypnospace Outlaw allora questo annuncio farà sicuramente al caso vostro.

