Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere non è piaciuto a Elon Musk: Neil Gaiman risponde alle critiche

Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere ha già battuto i record di Prime Video e ha raccolto recensioni entusiastiche (avete letto la nostra recensione?). Tuttavia, non tutti sono rimasti impressionati dalla serie, la cui realizzazione è costata più di un miliardo di dollari.

Elon Musk è stato tra coloro che hanno espresso critiche per la serie, che secondo Musk non è fedele ai libri di J.R.R. Tolkien. "Tolkien si sta rivoltando nella tomba", ha scritto Musk su Twitter. "Quasi tutti i personaggi maschili finora sono codardi, idioti o entrambi. Solo Galadriel è coraggiosa, intelligente e simpatica".

Sebbene alcuni siano d'accordo con il suo punto di vista, l'autore di The Sandman Neil Gaiman non è rimasto molto colpito dalle critiche di Musk. Dopo che un fan lo ha fatto notare all'autore sui social media, lo scrittore ha chiuso il discorso, con un riferimento all'offerta di Musk per l'acquisto di Twitter.

"Elon Musk non viene da me per chiedere consigli su come fallire l'acquisto di Twitter", ha scritto Gaiman, "e io non vado da lui per criticare film, TV o letteratura". Molti dei suoi follower hanno apprezzato la sua risposta e il tweet ha ricevuto più di 340.000 like.

Elon Musk doesn't come to me for advice on how to fail to buy Twitter, and I don't go to him for film, TV or literature criticism. https://t.co/WpyXhQlqIh — Neil Gaiman (@neilhimself) September 6, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Gli Anelli del Potere è una serie di soli due episodi nella prima stagione di 10 episodi su Prime Video. Si svolge secoli prima degli eventi de Il Signore degli Anelli, durante la Seconda Era della Terra di Mezzo. Finora abbiamo incontrato un cast di personaggi alle prese con un male che sembra essere di nuovo in agguato.

Fonte: Gamesradar.