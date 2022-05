inFamous per PS5 potrebbe essere annunciato quest'anno

A quanto pare, Sucker Punch potrebbe annunciare non solo un nuovo Sly Cooper per PS5 ma anche un nuovo inFamous.

Il rumor proviene dall'insider AccountNGT. Il leaker, che in precedenza ha rivelato correttamente Star Wars Eclipse di Quantic Dream, sostiene che sarà rivelato un nuovo inFamous entro quest'anno.

L'insider non ha chiarito se il titolo sarà rivelato prima o dopo Sly Cooper (un reveal sarebbe previsto per settembre), ma sembra proprio che il prossimo capitolo di inFamous sarà annunciato nel 2022.

This source also thinks that Infamous will be announced this year — AccountNgt (@accngt) May 23, 2022

La serie inFamous è attualmente ferma a First Light, l'espansione standalone di Second Son per PS4. E mentre la serie sembra sia sparita dai radar, Sucker Punch ha riversato tutte le proprie energie sull'apprezzatissimo Ghost of Tsushima.

Sono passati parecchi anni dall'ultimo inFamous, quindi i fan sarebbero certamente felici per l'eventuale ritorno della serie su PS5.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.