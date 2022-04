Intel sospende tutte le operazioni in Russia e non solo la distribuzione di prodotti

Intel è l'ultima azienda tecnologica occidentale a sospendere tutte le operazioni commerciali in Russia, in risposta all'invasione dell'Ucraina. I produttori di CPU (e GPU) hanno annunciato di aver cessato completamente le loro attività in Russia, avendo precedentemente sospeso solo le spedizioni di prodotti verso il paese e l'alleato politico Bielorussia.

“Intel continua a unirsi alla comunità globale nel condannare la guerra della Russia contro l'Ucraina e nel chiedere un rapido ritorno alla pace. Con effetto immediato, abbiamo sospeso tutte le operazioni commerciali in Russia", si legge nel comunicato.

"I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti da questa guerra, in particolare al popolo ucraino e a tutti coloro che in tutto il mondo hanno la famiglia, amici e i propri cari nella regione".

“Stiamo lavorando per supportare tutti i nostri dipendenti in questa difficile situazione, compresi i nostri 1.200 dipendenti in Russia. Abbiamo anche implementato misure di continuità aziendale per ridurre al minimo le interruzioni delle nostre operazioni globali".

Varie società, tra cui Microsoft, EA, Activision Blizzard, Epic e CD Projekt Red, si sono impegnate a interrompere la vendita dei loro prodotti e servizi in Russia. Anche gli sviluppatori di World of Tanks Wargaming hanno confermato la loro chiusura delle operazioni, inclusa la Bielorussia, dove è stata fondata la società. Tuttavia, la decisione di Intel di sospendere tutte le sue attività commerciali è una misura chiaramente più drastica del semplice taglio delle vendite.

Fonte: Rockpapershotgun.