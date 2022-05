iPod addio a una grande icona: dopo 20 anni Apple interrompe la produzione

Apple ha interrotto la produzione dell'iPod più di 20 anni dopo il suo lancio.

L'iterazione più recente del lettore musicale, l'iPod Touch, non è stata aggiornata dal 2019 e molte delle sue funzionalità sono ora disponibili su altri prodotti.

Apple ha detto che continuerà a vendere Touch, l'unica generazione di iPod ancora in vendita, "fino ad esaurimento delle scorte".

L'iPod è stato lanciato nel 2001 ed è stato il primo lettore MP3 in grado di memorizzare 1.000 brani. A parte Touch, le versioni includevano iPod mini, iPod Nano e iPod Shuffle.

Entro il 2011, Apple deteneva una quota di mercato globale del 70% nei lettori MP3 e ad oggi sono stati venduti più di 400 milioni di iPod.

La società ha smesso di vendere Nano e Shuffle, i suoi ultimi lettori musicali standalone, nel 2017, e gli esperti del settore avevano da tempo previsto che lo stesso destino sarebbe toccato a Touch.

Le versioni successive del Touch assomigliavano sempre più agli smartphone, consentendo agli utenti di scattare foto, inviare e-mail ed effettuare videochiamate.

In una dichiarazione che annunciava l'interruzione, Greg Joswiak, senior vice-president of worldwide marketing di Apple, ha affermato che "lo spirito dell'iPod continuerà".

"La musica è sempre stata parte del nostro business in Apple e portarla con iPod a centinaia di milioni di utenti ha avuto un impatto non solo sull'industria musicale: ha anche ridefinito il modo in cui la musica viene scoperta, ascoltata e condivisa", ha affermato.

Fonte: The Guardian.