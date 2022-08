Islets è un'avventura metroidvania dove dovremo riconnettere un mondo in rovina. Trailer e data di uscita

L'editore Armour Games Studios e lo sviluppatore Kyle Thompson hanno annunciato Islets, un metroidvania d'azione a scorrimento laterale che arriverà il 24 agosto per Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e Xbox One. Inizialmente, era previsto anche il lancio di una versione Xbox Series X/S lo stesso giorno, ma ora l'uscita è stata posticipata.

Islets ci mette nei panni di Iko, un guerriero che esplora la terra e il cielo per visitare una serie di isole galleggianti. Iko viaggia attraverso queste isole con il suo dirigibile fatiscente, intento a riaccendere il suo nucleo magnetico mentre combatte gli avversari che gli si frappongono.

Da buon metroidvania, Islets ha una serie di miglioramenti e abilità che si nascondono negli angoli più segreti della mappa e permettono così ai giocatori di sbloccare nuove aree interconnesse mentre si visitano le isole e si fa amicizia con altri personaggi.

L'appuntamento per tuffarsi in questa incredibile avventura è fissato per il 24 agosto.

Fonte: Gematsu