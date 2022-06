The Last of Us invade God of War in un video crossover con Joel ed Ellie

Un nuovo crossover fan made vede i protagonisti di The Last of Us Joel ed Ellie affrontare le terre selvagge innevate di God of War. Questo è stato reso possibile dal grande lavoro svolto da Speclizer, che ha utilizzato una mod presa da OmegaFantasy per scambiare Kratos ed Atreus con Joel ed Ellie. Questo è stato fatto per “Celebrare due grandi giochi arrivati quest’anno”. La mod contiene inoltre altri personaggi di The Last Of Us importati “paro paro” nel mondo di God Of War.

E’ strano e soddisfacente allo stesso modo vedere questi personaggi muoversi in un setting non pensato per loro, soprattutto perché il lavoro di Speclizer non si è limitato a importare le Skin dei personaggi da un gioco all’altro, ma ha persino portato alcuni spezzoni di dialogo di The Last of Us su God of War.

Fonte: Eurogamer.net