Killer7 è stato elogiato dai fan, ma Suda51 si è detto 'sorpreso'

Suda51 è uno dei director più amato dai fan, con i suoi giochi davvero molto apprezzati per il loro stile eccentrico, con toni umoristici e violenti. Il titolo più amato probabilmente è Killer7 uscito a suo tempo su GameCube, PC e PS2.

Ora, durante un'intervista, Suda51 ha rivelato di essere stato un po' "sorpreso" dagli elogi che ottenuto Killer7. "Killer7 è stato sicuramente il punto di svolta. Penso che essere in grado di lavorare con Capcom e creare qualcosa con Shinji Mikami sia stata una risorsa considerevole per lo studio. L'accoglienza da tutto il mondo è stata maggiore di quella che ci aspettavamo, e quando l'abbiamo completato, abbiamo avuto la sensazione di aver realizzato un gioco che nessuno aveva mai visto prima. Pensavo che avessimo creato un gioco che si adattava davvero alla parola 'nuovo', e che fosse qualcosa che sarebbe diventato parte di me".

Suda51 poi continua: "La risposta è stata molto più grande di quanto mi aspettassi. Durante un viaggio all'estero per la promozione di No More Heroes, ho sentito per la prima volta direttamente gli elogi per Killer7 e ne sono rimasto un po' sorpreso. Una volta un certo caporedattore mi ha detto: 'Stavo pensando di smettere e rinunciare a lavorare per questo settore, ma quando mi sono imbattuto in Killer7, ho pensato che poteva esserci ancora un futuro per i videogiochi. Ho deciso di continuare'. Quella persona potrebbe aver dimenticato tutto, ma ero euforico nel sentire quelle parole. Mi chiedevo se avessi davvero realizzato un gioco con una tale potenza".

L'ultimo gioco creato da Suda51 è No More Heroes III che sembra aver messo fine alla storia di Travis Touchdown.

Fonte: NintendoLife